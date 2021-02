CASO ÚRSULA: EL FISCAL ASEGURÓ QUE DEJARÁ «HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE SUDOR» PARA CONSEGUIR PERPETUA

Este viernes, el fiscal Sergio Terrón, quien se encuentra a cargo de la investigación por el femicidio de Úrsula Bahillo aseguró que tras «ponerse en la piel de la madre» de la joven, dejará «hasta la última gota de sudor» para que Matías Martínez, consiga la condena perpetua.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín explicó que desde ahora tiene 13 días, para pedir la prisión preventiva de Martínez y en caso de necesitar una prórroga, podrá pedir otros 15 al juzgado de garantías para reunir “el cuadro probatorio”, mientras el acusado permanece detenido Martínez permanecerá detenido.

En ese sentido, Terrón expresó que dejará «hasta la última gota de sudor» para lograr que este caso finalice con una condena a reclusión perpetua. «Me pongo en la piel de la mama, quien me refirió que estuvo diez años buscando este embarazo de Úrsula, es su única hija y viene una persona y le destruye el bien más preciado, que es su hija, le destruye la vida, la posibilidad de tener netos, de ser cuidada por su hija en el futuro…el daño además de ser irreparable es inconmensurable».

El Estado evidentemente funcionó mal

Luego de las 18 denuncias radicadas en contra de Matías Martínez, el fiscal apuntó al Estado como responsable y expresó: «Si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó”. Por lo que aseguró que “faltan más herramientas” porque “si no, no habría tantos femicidios” y pidió cambios legislativos.

“La única verdad es la realidad. Si vemos para atrás todos los femicidios que hubo, evidentemente tenemos que concluir que todos los perímetros y botones antipánico no sirven, que son medidas simbólicas, medidas que quedan a criterio de la persona a la que se le imponen si quiere cumplir o no, deliberado a su voluntad”, explicó.

“Los legisladores deberán instrumentar otras herramientas más potentes y eficaces para poder evitar este tipo de hechos” y en ese punto mencionó las “tobilleras” de monitoreo o incluso que “modificar el Código Penal”.

Matías Martínez se negó a declarar

Terrón detalló que esta mañana, Martínez “solo saludó, dijo ‘buenos días’ y que no iba a declarar”, tras reunirse brevemente con su defensor oficial.

“No soy psicólogo, pero de tantos años de trabajar en esto, este tipo de personalidades suelen ser muy frías y tienen la esfera afectiva bloqueada. No se expresan y cuando lo hacen, lo hacen con conductas disruptivas llegando inclusive a matar, como en este caso”.