BERMEJITO “POLICIA FUE AGREDIDO POR UN DETENIDO”

El hecho ocurrió cuando el agente de policía lo trasladaba al detenido a realizar el examen médico hacia el hospital local, este se resiste e inicia a golpear al agente, provocándole herida.

CAUSA: “SUP. LESIONES EN CONTEXTO VIOLENCIA GENERO Y SUP. LESIONES, ATENTANDO Y RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD” FISCALÍA INT – N° 02 – Dr. GERÓNIMO ROGGERO.- FECHA 16/02/2021 HORAS 11:40

SINTESIS: Fecha y horas mención se tomó conocimiento servicio emergencia 101, solicitando presencia policial virtud que G.P., estaba siendo agredida por su ex concubino, se logró la conducción L.A.A. DE 26 años, domiciliado en Barrio C.I.C.-, G.P. de 32 años, Domiciliada en Barrio El Levante DENUNCIO: que Su ex concubino se hizo presente su domicilio, agrediéndola con golpes de puños y patadas por todas parte del cuerpo, Examinada G.P. por el médico de turno del hospital, presenta:” LEVES ESCORACIONES EN AMBAS RODILLAS”, el Fiscal dispuso aprehensión de L.A.A., luego el Personal se disponía junto al llavero de turno Suboficial Mayor Pol. Pza. 1361- RUBEN RAMON ROBLEDO, a trasladar a L.A.A. al hospital correspondiente a realizar el examen médico, este comenzó a resistirse, con golpes de puños y patadas hacia el personal, al momento de ser reducido haciendo uso de las fuerza en la medida necesaria, citado el Suboficial recibió impacto en el rostro. Examinado por Dra. NANCY SEGUNDO “…ROBLEDO presenta: ”LESION EN OJO IZQUIERDO. SE OBSERVA IRRITACIÓN CONJUNTINIAL ESCORIANTE, DOLOR DE CABEZA, SE LE ADMINISTRA ERITROMICINA OFTALMOLÓGICA, SUGIERO ESTUDIOS OFTALMOLÓGICO, TRAUMATISMO OCULAR POR ACCIDENTE LABORAL. TRES DIAS DE REPOSO PARA CUMPLIR TRATAMIENTO, SUGIERE S/C OFTALMOLÓGICO”.

Empleado encartado acciono penalmente. Se instruyan actuaciones causa: ”SUP. LESIONES, ATENTADO Y RESISTENCIA C/ LA AUTORIDAD” y actuaciones Administrativas.

Relacionado